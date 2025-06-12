Dolar 39,33 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,1840 39,1850 39,3300 39,3310 Avro 45,0120 45,0130 45,7000 45,7010 Sterlin 53,0500 53,0900 53,6500 53,6600 İsviçre frangı 47,8300 47,8400 48,5400 48,5500 ANKARA ABD doları 39,1540 39,2340 39,3000 39,3800 Avro 44,9720 45,0520 45,6600 45,7400 Sterlin 52,9900 53,2000 53,5900 53,8000