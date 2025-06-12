Dolar 39,33 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,33 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 17:35, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,1840
|39,1850
|39,3300
|39,3310
|Avro
|45,0120
|45,0130
|45,7000
|45,7010
|Sterlin
|53,0500
|53,0900
|53,6500
|53,6600
|İsviçre frangı
|47,8300
|47,8400
|48,5400
|48,5500
|ANKARA
|ABD doları
|39,1540
|39,2340
|39,3000
|39,3800
|Avro
|44,9720
|45,0520
|45,6600
|45,7400
|Sterlin
|52,9900
|53,2000
|53,5900
|53,8000