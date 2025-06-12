İnşaat maliyet endeksi Nisan ayında önemli artışlar göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,67 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 artış göstermiştir. Malzeme ve işçilik endekslerinde de dikkat çekici yükselişler yaşanmıştır. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 oranında artmıştır. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,00, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 oranında yükselmiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,14 artmıştır. Malzeme endeksi aylık olarak yüzde 2,15, işçilik endeksi ise yüzde 1,11 oranında yükselmiştir. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,96, işçilik endeksi ise yüzde 30,93 oranında artış göstermiştir.

Bina Dışı Yapılar İçin İnşaat Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,22 artmıştır. Malzeme endeksi aylık olarak yüzde 1,58, işçilik endeksi ise yüzde 0,92 oranında yükselmiştir. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 15,08, işçilik endeksi ise yüzde 35,10 oranında artış göstermiştir.

İnşaat maliyet endeksi: Yıllık yüzde 22,69 arttı, aylık yüzde 1,67 arttı.

Yıllık yüzde 22,69 arttı, aylık yüzde 1,67 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi: Yıllık yüzde 23,14 arttı, aylık yüzde 1,76 arttı.

Yıllık yüzde 23,14 arttı, aylık yüzde 1,76 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi: Yıllık yüzde 21,22 arttı, aylık yüzde 1,36 arttı.

Yıllık yüzde 21,22 arttı, aylık yüzde 1,36 arttı. Malzeme ve işçilik endeksleri: Tüm kategorilerde hem aylık hem yıllık bazda artış gösterdi.



