600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği tarih belli oldu.

2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin zam teklifi yarın kamuoyuna sunulacak.

Günlük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması talebi

Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Talepler arasında 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL'ye yükseltilmesi ve yüzde 50 oranında artış yapılması yer alıyor.

Ayrıca takip eden 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve oluşacak enflasyon farkının da eklenmesi isteniyor.