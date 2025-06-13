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Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor

Benzin fiyatına 1,46 TL zam geldi. Motorine ise yarından itibaren 1,49 TL zam bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 10:08, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 10:10
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Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor

Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor13 Haziran güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzine zam geldi ve motorine zam kapıda. Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam yapıldı. Yarın gece saatlerinden itibaren ise motorin grubunda 1,49 TL fiyat artışı bekleniyor. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar aşağıda yer alıyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (13 Haziran 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 48,39 TL
  • Motorin: 46,23 TL
  • LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 48,24 TL
  • Motorin: 46,11 TL
  • LPG: 24,49 TL

Ankara

  • Benzin: 49,08 TL
  • Motorin: 47,10 TL
  • LPG: 24,99 TL

İzmir

  • Benzin: 49,41 TL
  • Motorin: 47,43 TL
  • LPG: 24,94 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

Benzine yapılan zam ve motorine beklenen zam, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyatlar, sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor.


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