Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 39,43 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 17:30, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,3300
|39,3310
|39,4370
|39,4380
|Avro
|45,7000
|45,7010
|45,5360
|45,5370
|Sterlin
|53,6500
|53,6600
|53,5100
|53,5300
|İsviçre frangı
|48,5400
|48,5500
|48,5900
|48,6000
|ANKARA
|ABD doları
|39,3000
|39,3800
|39,4070
|39,4870
|Avro
|45,6600
|45,7400
|45,4960
|45,5760
|Sterlin
|53,5900
|53,8000
|53,4500
|53,6600