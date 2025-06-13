Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,3300 39,3310 39,4370 39,4380 Avro 45,7000 45,7010 45,5360 45,5370 Sterlin 53,6500 53,6600 53,5100 53,5300 İsviçre frangı 48,5400 48,5500 48,5900 48,6000 ANKARA ABD doları 39,3000 39,3800 39,4070 39,4870 Avro 45,6600 45,7400 45,4960 45,5760 Sterlin 53,5900 53,8000 53,4500 53,6600