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İsrail, İran'ı vurdu: Avrupa'da en çok düşen borsa BIST 100 oldu

Ortadoğu'daki gerilim sonrası BIST 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek Avrupa'da en çok değer kaybeden borsa oldu. Detaylar haberimizde.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 14:30, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 14:31
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İsrail, İran'ı vurdu: Avrupa'da en çok düşen borsa BIST 100 oldu

Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ardından piyasalar da sert düşüşler yaşıyor. Avrupa'da borsaların açık olduğu ülkeler arasında en sert düşüş Türkiye'de yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 3,6'lık düşüşle zirvede yer aldı. İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 6 nükleer silah uzmanı da hayatını kaybetti. Yaşanan gerilimin ardından piyasalar sert düşüşler yaşarken, savunma sanayii şirketlerinin hisselerinde yüzde 7'ye varan yükselişler görüldü. Şu sıralar BIST 100 endeksi yüzde 3,6'lık düşüşle seyrine devam ediyor.

Avrupa'da En Büyük Düşüş Türkiye'de

Avrupa'da borsaların açık olduğu ülkeler arasında en sert düşüş Türkiye'de yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 5,6'lık düşüşle zirvede yer aldı. Türkiye'nin ardından en sert düşen borsa ise İspanya'da IBEX 35 endeksi oldu. IBEX 35, yaşanan gerilimin ardından yüzde 1,72 düştü. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 1,68'lik düşüşle İtalya'da FTSE MIB endeksi yer alıyor.

Avrupa Borsalarındaki Son Durum

  • BIST 100 (Türkiye): %5,6 düşüş
  • IBEX 35 (İspanya): %1,72 düşüş
  • FTSE MIB (İtalya): %1,68 düşüş
  • STOXX600 (Avrupa genel): %0,9 düşüş
  • OMXC 25 (Danimarka): %0,13 yükseliş

Borsa Endekslerinde Öne Çıkanlar

  • FTSE (Birleşik Krallık): 8.843,28 puan, -41,64 değişim
  • BEL 20 (Belçika): 4.491,91 puan, -26,83 değişim
  • AEX (Hollanda): 924,49 puan, -5,99 değişim
  • PSI20 (Portekiz): 7.459,09 puan, -68,22 değişim
  • DAX (Almanya): 23.398,24 puan, -373,21 değişim
  • CAC (Fransa): 7.680,6 puan, -84,51 değişim
  • HEX (Finlandiya): 10.457,82 puan, -106,43 değişim
  • SMI (İsviçre): 12.187,11 puan, -136,29 değişim
  • OMXS30 (İsveç): 2.454,77 puan, -26,71 değişim

Avrupa'da şu anda seyrine pozitif devam eden tek borsa OMXC 25 oldu. Danimarka merkezli borsa yüzde 0,13'lük yükseliş yakaladı.


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