TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Bu beklenti, 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket sonucunda ortaya çıktı. Katılımcıların 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

PPK Toplantısı ve Anket Sonuçları

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 19 Haziran Perşembe günü yapılacak.

toplantısı yapılacak. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak belirlendi.

Nisan Ayı PPK Kararı

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti. Bu artış, Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.



