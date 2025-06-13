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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde kriz büyüyor! TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, verilen teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti ve grev ihtimalinin gündemde olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 18:00, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 18:01
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in kamu işçilerine yönelik zam teklifinin beklentileri karşılamadığını belirtti. Atalay, 600 bin işçiyi ilgilendiren kamu sözleşmeleri görüşmelerinde sunulan teklifin, toplumun ve işçilerin taleplerine uygun olmadığını vurguladı. İlk altı ay için yüzde 16, 8, 7, 5 oranındaki zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Atalay, bu rakamların işçilerin geçim sıkıntısını çözmeyeceğini söyledi. Türkiye genelinde yapılan bilgilendirme toplantılarına rağmen, sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını dile getirdi.

Kamu Sözleşmeleri ve Zam Teklifi

Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, kamu sözleşmeleriyle ilgili heyetin teklifini TÜHİS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduklarını belirtti. Ancak, verilen teklifin işçiler tarafından kabul edilemeyeceğini ve müzakere sürecinin tıkandığını ifade etti.

Grev Kararı ve Süreç

  • Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görüşme yapılacak.
  • Bütün sendikalar ve Kamu Koordinasyon Kurulu toplantıda yer alacak.
  • Çarşamba günü ise Türkiye'deki tüm ünvanlı yöneticiler ve sendikalar Ankara'da olacak.
  • Görüşmelerin ardından sendikacılar illerine dönecek ve gelişmeleri üyelerine aktaracak.
  • Müzakere sürecinin sona erdiği, grev kararı alınmasının zorunlu olduğu belirtildi.
  • Haziran ayının sonunda grev kararı alınması bekleniyor.

İşçilerin Geçim Sıkıntısı

Atalay, ortalama 15 yıllık bir işçinin aldığı ücretin neredeyse asgari ücretin biraz üzerinde olduğunu, bu durumun TÜİK verileriyle ve piyasa koşullarıyla örtüşmediğini vurguladı. Kamunun özel sektörün gerisinde kaldığını belirten Atalay, mevcut ücretlerle işçilerin sadece kira ödeyebildiğini, geçimlerinin zorlaştığını söyledi.

Talepler ve Beklentiler

Kamu işçilerinin taleplerine bir an önce olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmesi gerektiğini belirten Atalay, grev kararı alınana kadar sürecin devam edeceğini ifade etti. Atalay, "İnşallah grev olmadan taleplerimize müspet bir cevap verirler, işçi de ülke de rahat eder." dedi.


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