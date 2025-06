Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifiyle ilgili değerlendirmeleri yapmıştı:

ile sağlıkta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti.

Organ bağışında dijital başvuru imkanı sunulacak ve bağışçı kararı esas alınacak yeni bir yapı oluşturulacak.

Özel hastane kadrosunda çalışan hekimler iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilecek. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

Sağlık hizmetleri, yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek.

Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik hale gelecek, acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlanacak.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak yeni güvenlik adımları uygulanacak.

Özel sağlık kurumlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Tıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlık tarafından yürütülecek.

İşte TBMM Başkanlığına sunulan sağlıkla ilgili kanun teklifi:

GENEL GEREKÇE

Sağlık alanında yürütülen politikalarla, sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasına yönelik önemli gelişmeler sağlanmış, sağlık hizmetlerinde fiziki ve beşeri altyapı ile kaynaklar iyileştirilmiş, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılmıştır. Bununla birlikte sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve talepler ise her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile hayata geçirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" doğrultusunda daha iyi ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki gücünün korunması amacıyla muhtelif düzenleme ve değişiklikler yapılmaktadır.

Bu kapsamda Teklifle;

- Eczacılar için toptan ilaç satışı ihlalleri ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün ihlali durumunda uygulanacak yaptırım normunun yeniden düzenlenmesine,

- Ruhsat ve izin sahipleri ile ecza ticarethaneleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini takip sistemine bildirme yükümlülüğü getirilmesine,

- Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda ve ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışabilecekleri düzenlenerek sağlık hizmetinin daha etkili ve verimli sunulabilmesine, sağlık hizmet sunumunda fonksiyonel ve organizasyonel bütünlüğün korunmasına ve sağlık hizmet sunumunun yurt genelinde daha dengeli planlanabilmesine,

- Teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle alınması gereken muvafakatin elektronik ortamda da alınabilmesine,

- Ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı ünvanlarının yapılan işin niteliği gözetilerek ilgası ile sağlık bakım teknisyeni ünvanı altında birleştirilmesine, mamografi teknikerliğinin ilgasına, diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliğinin ihdasına ve sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılmasına,

- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlarında ek ödeme almaya hak kazanan personelden TÜSEB'de görevlendirilenlerin ek ödemeden yararlandırılmasına,

- Ölümünden sonra vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bırakmak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden de beyanda bulunabilmelerinin sağlanmasına,

- İhtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin parklarda konumlandırılması ve acil sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına,

- Özel sağlık tesisleri için tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanarak bu fiillerin önlenmesine,

- Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında idari para cezası uygulanarak vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişiminin artırılmasına,

- Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, görev alanına giren ürünler ve hizmetlerin denetimi kapsamında ürün ve hizmetlere ilişkin mali belgelere erişiminin sağlanmasına,

- Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında kullanılan ürün ve hizmetlerin kriterlerinin belirlenmesinin ve denetiminin Sağlık Bakanlığınca yapılmasına,

- Optisyenlik müessesesi kayıtlarının değişen gerekliliklere uygun usul ve esaslar doğrultusunda tutulabilmesine,

- Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odaları organlarının teşkili ve görevleri ile optisyenlik mesleğine ilişkin disiplin hükümlerinin düzenlenmesine,

- Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 tarihli ve E.2019/30, K.2023/227 sayılı iptal kararı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan Sağlık Bakanlığınca belirlenecek tarifeye göre ücret alınması hususunda kanuni düzenleme yapılmasına,

- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin işlemiş olduğu disipline aykırı fiil ve haller nedeniyle emsali devlet memuruyla aynı disiplin rejimine tabi olmasına,

yönelik düzenlemeler öngörülmektedir.



MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Takip sistemiyle birlikte ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu konumu belirlemek mümkün olmaktadır. Her bir ilaç kutusunun üzerine basılan karekodlar ile ürünün giriş ve çıkışı raporlanarak ilacın son görüldüğü konum, zaman ve durum kaydedilmekte ve gerçek zamanlı bir veri tabanında saklanmaktadır. İlaçların ve özel tıbbi amaçlı gıdaların her noktada izlenmesi ürün güvenliliğini sağladığı gibi halk sağlığı için büyük bir risk oluşturan sahte, kaçak ve her türlü yasadışı ürünün yasal tedarik zincirine girmesini de önlemektedir. Ek olarak takip sistemi ile kalite hatası olduğu tespit edilen ürünlerin vatandaşa ulaşmadan etkin bir şekilde geri çekilmesi mümkün olmaktadır.

Maddeyle, ecza ticarethaneleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi ve beşeri tıbbi ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve etkin maddelerin muhafazası ve dağıtımının Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; maddede belirtilen şartlan sağlamak kaydıyla en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecekleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlan ile vakıf üniversitelerinde yalnızca ücret karşılığı çalışabilecekleri düzenlenmektedir.

Maddeyle, sosyal güvenlik uygulamalannda bütünlük sağlanmakta, kurumsal yapı güçlendirilerek sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artınlması amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Maddeyle, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle alınması gereken muvafakatin elektronik ortamda da alınabilmesinin sağlanması öngörülmektedir. Böylelikle, gelişen teknolojiyle muvafakatin yazılı ve imzalı alınması zorunluluğunun yanında elektronik ortamda da alınabilmesiyle kişilerin işlemlerini daha rahat bir şekilde yürütebilmesi ve muvafakatlerini daha kolay bir şekilde verebilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Lise düzeyinde psikomotor gelişimi destekleyen eğitim programlarının sağlık hizmet sunumuna fayda sağlayacağı öngörülerek diş protez teknisyenliği mezunlarının diş protez teknisyeni ünvanıyla çalışmaları düzenlenmektedir.

Hemşirelik ve ebelik eğitimlerinde daha çok psikomotor düzeyde kazanım sağlanırken ebe yardımcıları, hemşire yardımcıları ve sağlık bakım teknisyenlerinin bilişsel düzeyde kazanım edindikleri, yardımcılık programlarına yönelik psikomotor kazanımlann ise asıl işe yönelik değil, işi yapan sağlık profesyonellerine yardımcı olmak yönünde olduğu tespitiyle ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı ünvanlan ilga edilmektedir.

Mamografı teknikerliği ünvanının ihdas edildiği 2011 yılından bu yana mamografı teknikerliği bölümü oluşturulmadığından bu ünvanda sağlık meslek mensubu istihdam edilememiştir. Mamografı teknikerliğinin görev tanımını oluşturan iş ve işlemler diğer sağlık meslek mensuplarınca da yerine getirilebildiğinden anılan sağlık mesleğine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Nükleer tıp açık radyoaktif kaynaklar kullanarak tam ve tedavi uygulamaları yapan bir disiplin olup benzerlikler içermekle birlikte temel esaslarda radyoloji ve radyoterapi disiplinlerinden önemli farklılıklar içermektedir. Nükleer tıp ön lisans programlan 2012 yılında eğitim ve öğretime başlamış olup halihazırda yaklaşık 2055 mezunu bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızdaki nükleer tıp birimlerinin sayısında hızlı bir artış vardır. Mayıs 2025 itiban ile Türkiye'deki nükleer tıp merkezi sayısı 195 olmuştur. 10 yıllık projeksiyon bu sayının daha da artacağını göstermektedir. Nükleer tıp tedavisinin nitelikli bir biçimde sürdürülebilirliği ve ülke ihtiyacı da göz önüne alınarak nükleer tıp teknikerliğinin sağlık mesleği olarak ihdası gerekmektedir.

Maddeyle, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve mamografi teknikerliği ünvanlannın ilgası ile diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ünvanlannın ihdası amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Halihazırda sahada görev yapan aile hekimlerinin uzman olmasının sağlanması, bununla birlikte 2035 yılına kadar olan nüfus ve aile hekimliği kayıtlı kişi sayısı projeksiyonlara göre sözleşmeli aile hekimliği uzmanlığı (SAHU) vasıtasıyla aile hekimliği uzman sayısının artırılması, SAHU eğitimi öncesinde en az beş yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için SAHU eğitim süresinin dört yıla indirilmesi ile aile hekimliği uzman sayısının artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Sahada hizmet veren aile hekimliği uzman sayısının artırılması ile de birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesi ve niteliğinin daha da iyileştirilmesi ve aynı zamanda vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması sağlanarak diğer sağlık hizmeti basamaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca SAHU aracılığıyla aile hekimliği uzmanlarının sayısı artırılırken halihazırda eğitim kurumunun bütçesine katkı sağlandığı da dikkate alınarak klinik rotasyonda meydana gelen aile hekimliği ücret düşüşlerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitim kurulularından ek ödeme alınması sağlanmaktadır.

Maddeyle, aile hekimliği uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim müfredatında belirlendiği şekilde klinik rotasyon süresi korunarak eğitime başlamadan önce en az beş yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için SAHU eğitim süresinin en az dört yıl olması ve bu kişilerin klinik rotasyon süresinde görevlendirildikleri kuramların ek ödemelerinden yararlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Maddeyle, hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı ünvanlannın ilgası ve diş protez teknisyenliği ünvanının ihdası doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yemden belirlenmekte, hemşire yardımcılan ve ebe yardımcılan ile bu programlann öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri sağlık bakım teknisyenliği statüsü altında birleştirilmektedir.

MADDE 7- Maddeyle, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yapılan düzenlemeye uyum sağlanması hususunda 1/6/2026 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmektedir.

MADDE 8- Takip sistemiyle birlikte ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu konum belirlenebilmektedir. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde ürünlerin, üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek mümkün olup bu sayede ürün güvenliliği sağlanabilmektedir.

Maddeyle, ruhsat veya izin sahipleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Maddeyle, kenevir yetiştiriciliğine hasredilen ilaç etkin maddesi üretimi amacı; tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etme amacına tahvil edilmektedir. Tıbbi kenevir ihtiva eden tüm ürünlerin kontrolünün sağlanması amacı ile sadece eczanelerce satılabilmesi, bu ürünlere ait tüm ruhsat ve satış süreçlerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi, bitkinin yetiştirilmesi ve hasadına kadar olan işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde, bitkinin ürüne dönüştürüldüğü süreçlerin ise Sağlık Bakanlığı uhdesinde olması öngörülmektedir.

MADDE 10- Takip sistemiyle birlikte ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu konum belirlenebilmektedir. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde ürünlerin, üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek mümkün olup bu sayede ürün güvenliliği sağlanabilmektedir.

Maddeyle, takip sistemine bildirim yükümlülüğüne özel tıbbi amaçlı gıdaların da dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 11- Maddeyle, eczacılar için toptan ilaç satışı ihlali ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün ihlali durumunda uygulanan yaptırım yeniden düzenlenerek, belirlilik ve ölçülülük ilkeleri kapsamında caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 12- Maddeyle, TÜSEB'de ihtiyaca uygun personel istihdam edilebilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlarında ek ödeme almaya hak kazananların TÜSEB'e görevlendirilmeleri halinde mali kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 13- Günümüzde organ yetmezliğinin en geçerli ve güncel tedavisi organ naklidir. Organ nakli canlıdan canlıya veya beyin ölümü gerçekleşerek vefat edenlerin organ bağışı yapılması durumunda bağışlanan organlarının nakledilmesi (kadaverik organ nakli) ile yapılabilmektedir.

Organ nakilleri için en doğru yaklaşım organın vefattan sonra organ bağışı yoluyla alınıp alıcıya nakledilmesidir. Ülkemizde 30.000'in üzerinde hastamız organ (böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, ince bağırsak) beklemektedir. 2024 yılında toplam 5.264 organ nakli işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunların 4.664'ü canlı vericilerden alman organlar ile sağlanmıştır. Ülkemizde organ ve doku nakillerinde kadaverik donör oranımız %14-17 arasındadır. Bu oranın yukarılara taşınması için kadaverik organ bağışının artırılması gerekmektedir.

1979 yılında yürürlüğe giren Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna göre bir kimse ölümünden sonra organlarının bağışlanmasını istiyor ise resmi veya yazılı vasiyetname bırakmalı veya iki tanık huzurunda bu isteğini açıklamalıdır. Bu yöntem her ne kadar dönemin ruhuna uygun bir uygulama olsa da dijital dönüşümlerin gerisinde kalmıştır. Günümüzde birçok önemli ve resmi işlem e-Devlet Kapısı sistemi ile güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Maddeyle, ölümünden sonra vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bırakmak isteyen kişilerin, bu isteklerini daha kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilmesi için e-Devlet Kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden de beyanda bulunabilmelerinin sağlanması ve bağışçı sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 14- Özellikle kentleşmenin tamamlandığı ve imar çalışmalarının bittiği eski yerleşim yerlerinde, sağlık hizmet sunumunda kullanılacak yeterli sayıda arsa bulunamamakta ve arsa temininde yaşanan güçlük birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına engel olmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dağılımının dengeli olarak sağlanması, sağlık hizmetlerinin verimli sunumu için büyük önem arz etmekte olup park alanlarında acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezi yapılmasına yönelik yer tahsisi sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine fayda sağlayacaktır.

Maddeyle, ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin parklarda konumlandırılması ve acil sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 15- Tabip ve diş tabipleri için reklam yasağı 1219 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca 11/4/1928 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. Ancak son zamanlarda sağlık kurum ve kuruluşlan tarafından da tıbbi deontoloji ve etiğe aykın şekilde insanlan yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik diğer sağlık kuruluşlan aleyhine haksız rekabet yaratan faaliyetlerin arttığı, çeşitli yayın mecralannda örtülü veya açık reklam yapıldığı görülmektedir. Bu durum aynı zamanda hastalann yanlış yönlendirilmesine veya tıbbi tedaviden uzaklaşmasına ve sağlık hizmetinde haksız rekabete sebebiyet vermektedir.

Maddeyle, özel sağlık kuruluşlan için tanıtım ve bilgilendirme sınırlan belirlenmekte ve bu sınırlan aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında yeni idari yaptıranlar getirilmektedir.

MADDE 16- Her türlü tıbbi cihazın ilgili teknik düzenlemeler ile belirlenmiş yüksek kalite ve güvenlilik standartlannı sağlayarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulması; hastalar, kullanıcılar ve diğer kişiler için sağlığın yüksek seviyede korunması açısından önem arz etmektedir. Söz konusu ürünleri piyasaya arz eden, piyasada bulunduran veya hizmete sunanların, gerekli kalite ve güvenlilik standartlarım sağlaması amacıyla bu ürünlerin Sağlık Bakanlığının izlenebilirlik zinciri içinde yer almaları gerekmektedir.

Maddeyle, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında idari yaptırım öngörülerek vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişiminin artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanında bulunan ve insan sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik gibi ürünlerin izlenmesi ve takibinde, bunlara mahsus elektronik sistemler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin takibinde fatura ve diğer mali belgelere erişim önem arz etmektedir.

Maddeyle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, görev alanına giren ürün ve hizmetlerin denetimine ilişkin mali belgelere erişiminin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine uygun olarak sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 18- Sağlık bilişimi ve teknolojisi, günümüz sağlık sistemlerinde giderek daha fazla önem kazanan ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıran bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu alandaki teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, sağlık verilerine dair yazılım ve ürünlerin güvenliliği hakkında önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının yarn sıra, bireysel müelliflerin de belirli kurallara ve standartlara uyması gerekmektedir.

Maddeyle, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında kullanılan ürün ve hizmetlerin kriterlerinin belirlenmesinin ve denetiminin Sağlık Bakanlığınca yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 19- Maddeyle, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Modeli Programı" vizyonuyla TÜSEB ile sermayesinin yansından fazlası TÜSEB'e ait şirketlerin ürettiği tıbbi ürünlerin, sağlık alanında faaliyette bulunan diğer kamu idareleri tarafından doğrudan alınması ve kamu idarelerinin ihtiyaçlanmn hızlı bir şekilde temin edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 20- Maddeyle, optisyenlik müessesesi kayıtlannın değişen gerekliliklere uygun olarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutulabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 21- Maddeyle, optisyenlik uygulamalarına ilişkin idari yaptırımlar, caydırıcılığının artırılması amacıyla yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 22- Maddeyle, Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 tarihli ve E.2020/80, K.2021/34 sayılı iptal kararı dikkate alınarak Birlik ve odaların organları düzenlenmiştir. Ayrıca odalar ile Birliğin teşkili, faaliyetleri, organların görev ve yetkileri, toplantıları, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, mesleki yardımlaşma sandığının kuruluşu, mesleki sicil, idari ve mali denetime ilişkin bu Kanunda yer almayan hususlarda 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun kıyasen uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 23- Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 tarihli ve E.2020/80, K.2021/34 sayılı iptal karan gerekçesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlun ve üst kuruluşlarının belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlannı karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplannın birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakım korumak maksadı ile kanunla kurulacağı ve düzenleneceği belirtilmiştir. Aynı kararda, iptal edilen fıkra ile konuya ilişkin yasal çerçeve ve temel kurallar belirlenmeksizin ve Anayasaya aykın olarak düzenleme yapma yetkisinin yönetmeliğe bırakıldığı değerlendirilmiştir.

Maddeyle, Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak disiplin cezasım gerektiren fiiller, disiplin cezalan, soruşturma açılması ve savunma alınmasına yönelik usuller ile disiplin kurulu kararlanna yapılacak itirazlara ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 24- Maddeyle, uygulanma kabiliyeti bulunmayan hükümler, çerçeve 22 nci madde kapsamında ayrıca düzenleme yapıldığından ve uygulamada tereddüde yer verilmemesi amacıyla yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 25- Maddeyle, Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 tarihli ve E.2019/30, K.2023/227 sayılı kararı dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlannca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan Sağlık Bakanlığınca belirlenecek tarifeye göre ücret alınması ve sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisansların açık arttırma ile belirlenecek bedel karşılığında verilebilmesine ilişkin kanuni düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 26- Maddeyle, sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin işlemiş olduğu disipline aykın fiil ve haller nedeniyle emsali devlet memuruyla aynı uygulamaya tabi olması amaçlanmaktadır.

MADDE 27- Maddeyle, uzman personelin ilçe nüfusu yüz binin üzerindeki ilçe sağlık müdürlüklerinde de görevlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Takip sistemiyle birlikte ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu konum belirlenebilmektedir. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde ürünlerin, üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek mümkün olup bu sayede ürün güvenliliği sağlanabilmektedir.

Maddeyle, kayıtların düzeltilmesine imkan tanınarak takip sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

MADDE 28- Yürürlük maddesidir.

MADDE 29- Yürütme maddesidir.



SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Ecza ticarethaneleri; beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki depocu satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilir. Aynı fiilin bir yıl içindeki ikinci tespitinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır, üçüncü tespitte ecza ticarethanesinin ruhsatnamesi iptal edilir.

Ecza ticarethaneleri beşeri tıbbi ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve etkin maddelerin muhafazası ve dağıtımını Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapar."



MADDE 2- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "birden fazla" ibaresi "en fazla iki" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlan ile sözleşmesi olup olmamasına bakılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşlan ile vakıf üniversitelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışır."



MADDE 3-1219 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu fıkra kapsamında alınacak muvafakat elektronik ortamda da alınabilir. Elektronik ortamda alınacak muvafakat, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve ilgilinin kimliğinin doğrulama kabiliyetini haiz kimlik belgeleriyle veya biyometrik yöntemlerle ya da elektronik kimlik doğrulanmasına imkan verecek yöntemler kullanılarak alınır."

"Bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden alınacak muvafakatlerle ilgili usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir."



MADDE 4- 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "Diş protez teknikeri" ibaresi "Diş protez teknisyeni/teknikeri" şeklinde değiştirilmiş, "ön lisans" ibaresinden önce gelmek üzere "sağlık meslek liselerinin ve" ibaresi eklenmiş, "sağlık teknikeridir" ibaresi "sağlık teknisyeni/teknikeridir" şeklinde değiştirilmiş, (u), (v) ve (y) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"aa) Nükleer tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki nükleer tıp teknikleri programından mezun, nükleer tıp uzmanı tabip sorumluluğunda nükleer tıpta denetimli alanlarda bulunan sıcak oda laboratuvarlannda tanı ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri kullanıma hazır hale getiren, hastaya uygulayan, efor testi süreçlerinde yer alan, nükleer tıp görüntüleme yöntemleriyle görüntü elde eden, görüntü prosesi yapan, radyasyon güvenliği ve kalite kontrol süreçlerinde görev alan sağlık teknikeridir."



MADDE 5- 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2029" ibaresi "1/1/2035" şeklinde, "en az altı" ibaresi "en az altı yılda, eğitime başlamadan önce en az beş yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için ise en az dört" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar eğitim kurumlarında geçirilen rotasyon sürelerinde, döner sermaye ek ödemelerinden motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme hariç olmak üzere yararlandırılır."



MADDE 6-1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇlCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek

liselerinin diş protez teknisyenliği ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu tarihe kadar hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı programlarına kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlar ve sağlık bakım teknisyeni meslek ünvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı programlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mezun olanlar da sağlık bakım teknisyeni meslek ünvanını kullanırlar."



MADDE 7-1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 16- Özel sağlık kurum ve kuruluşlan ile vakıf üniversitelerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 12 nci madde hükümleri uyannca verilen çalışma izinleri için 1/6/2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunur. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanlann çalışma izinleri iptal edilir."



MADDE 8- 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 8- Ruhsat veya izin sahipleri; beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki depoya satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilir. Aynı fiilin bir yıl içindeki tekerrüründe idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır."



MADDE 9- 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ilaç etkin maddesi" ibaresi "tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri" şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "ilaç etkin maddesi üretimi" ibaresi "Tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri üretimi" şeklinde değiştirilmiş, "ve/veya işlenmesi" ibaresi madde metninden çıkarılmış, beşinci cümlesinde yer alan "ilaç etkin maddesi üretimi" ibaresi "Tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri üretimi" şeklinde, "kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına" ibaresi "kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Bu ürünler sadece eczanelerden satılabilir. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."



MADDE 10- 18/12/1953 tarihli ve6197 sayılı Eczacılarve Eczaneler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine "ilaçların" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve özel tıbbi amaçlı gıdaların" ibaresi eklenmiştir.



MADDE 11-6197 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"24 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci veya ikinci cümlesine aykın hareket edenlere, aykınlığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki eczacı satış fıyatlan toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilir.

Bu madde kapsamında verilen idari para cezaları, aynı fiilin bir yıl içindeki tekerrüründe bir kat artmlarak uygulanır."



MADDE 12- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 6- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlan ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlannda ek ödeme almakta olan personelden Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına görevlendirilenler bu Kanun kapsamında ek ödemeden faydalandırılır."



MADDE 13- 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bir kimse sağlığında vücudunun tamamım veya organ ve dokularım, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığım güvenli kimlik doğrulama araçlarım kullanarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan etmiş ya da resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamış ise ölüden organ veya doku alınır. Bağışçının sağlığında açıkladığı iradesinin yakınlarının hilafına olması halinde bağışçının iradesi esas alınır."

"Birinci fıkrada belirtilen hallerin bulunmaması durumunda, sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınır.

Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilir.

Birinci fıkrada belirtilen usullerle yapılan organ bağışı beyanları, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezi kayıt sistemine kaydedilir.

Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere bildirilir ve bu kişiler haricindekilere beyin ölümü tespitinden önce açıklanmaz."



MADDE 14- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 12- Toplam yüz ölçümü 2.500 metrekareden büyük parklarda eşdeğer alan aynlmaksızm ve imar planı değişikliği yapılmadan acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezi yapılması için Sağlık Bakanlığının talebi üzerine yetkili idare veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapılabilir.

Tahsis işlemi; yüz ölçümü 2.500 metrekareden 5.000 metrekareye kadar olan parklarda muvakkat yapı ölçülerini aşmamak, 5.000 metrekareden büyük parklarda ise 250 metrekare taban alanı, kat adedi 2 ve bina yüksekliği 7,50 metreden fazla olmamak kaydıyla yapılacak sağlık tesisleri için tahsis edilen alan büyüklüğü, taban alanının iki katını geçmeyecek şekilde Sağlık Bakanlığınca talep edilen yüz ölçümü kadar yapılır.

Bu madde kapsamında tahsis edilen yerler ile bu amaçla inşa edilen binalar devredilemez ve başka bir amaçla kullanılamaz. Bu yerlerin devredilmesi veya tahsis edilen amaca aykırı kullanılması halinde yapılan tahsis kaldırılır."



MADDE 15- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 11 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Özel sağlık kuruluşlan, sağlık hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam niteliğindeki faaliyetlerde bulunamaz. Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; adres ve iletişim bilgileri, çalışma gün ve saatleri, hasta kabul edilen uzmanlık dallan, çalıştınlan sağlık meslek mensuplarının mesleki ve akademik ünvanlan ve hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler ile sınırlıdır. Bu sınırları aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar, yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisine kadar idari para cezası ile cezalandınlır."



MADDE 16- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 20- Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında bir milyon Türk lirasından on milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında beş yüz bin Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bu maddede belirlenen idari para cezalan, bir yıl içinde tespit edilen her bir tekerrür fiili için birer kat artmlarak uygulanır.

Bu maddede belirlenen idari para cezasını uygulamaya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir."



MADDE 17- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 21- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, görev alanına giren ürün ve hizmetlerin denetimi kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından, elektronik ortamda düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü mali bilgi ve belgeyi talep edebilir."



MADDE 18- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 22- Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları;

a) Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında kullanılan ürün ve hizmetlere ilişkin kriterleri belirler, bunların uygunluğuna karar verir.

b) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde tıbbi cihazları, ürünleri, bilgi yönetim sistemlerini, bilgi yönetim sistemleri ile veri alışverişi yapabilen yazılımları ve sistemleri denetler."



MADDE 19- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden" ibaresi "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, sağlık alanında faaliyette bulunan idarelerin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile sermayesinin yarısından fazlası bu Başkanlığa ait şirketler tarafından sağlık alanında bizzat üretilen mal, hizmet ve danışmanlık hizmetleri için bu kuruluşlardan" şeklinde değiştirilmiştir.



MADDE 20- 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12- Optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorundadır."



MADDE 21- 5193 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "yasakların" ibaresinden sonra gelmek üzere "beş yıl içinde" ibaresi eklenmiş ve "uygulanır." ibaresi "uygulanır ve bu süre içinde 6 ncı maddeye üçüncü defa aykırı davranan optisyen, ayrıca bir yıl süre ile meslekten men edilir." şeklinde değiştirilmiştir.

"6 ncı maddeye aykırı hareket edenlere, yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir."



MADDE 22- 5193 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen mevcut ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlan ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalışanlar ile geçici 2 nci madde kapsamında faaliyet yürüten eczacılar hariç olmak üzere odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler, mesleki faaliyette bulunamazlar. Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri müesseselerini otuz gün içinde bağlı bulunduklan ticaret veya esnaf siciline tescil ettirmekle ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler."

"Sınırlan içinde odaya kayıtlı en az yüz elli meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulur. Odalar, kuruluşlannı Birlik Merkez Yönetim Kurulu aracılığı ile Sağlık Bakanlığına bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

Optisyen-gözlükçüler odalarının organları şunlardır;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Disiplin kurulu.

Genel kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile oluşur ve yılda bir defa eylül ayında toplanır, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcut üyeler ile toplantı yapılır.

Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Yönetim kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek,

b) Yönetim kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar vermek,

c) Bütçeyi tasdik etmek,

ç) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini, Büyük Genel Kurula iştirak edecek asıl ve yedek temsilcileri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

d) Oda adına amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınmaz mal alınmasına veya satılmasına, taşınmazlar üzerine ipotek ve her türlü ayni hak tesisine karar vermek, bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek,

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu, genel kurulca seçilecek yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur ve en az on beş günde bir defa toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Odanın gelir-gider bilançosunu ve bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak,

b) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyannca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak,

c) Odaya yeni kaydolan, başka odalara naklini yapan ve odadan kaydı silinen üyeleri, en geç otuz gün zarfında Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

ç) İki yıl içerisinde üyelik sorumluluklannı yerine getirmeyen üyelerin odaya üyelik kayıtlarını Merkez Yönetim Kurulunun kabulü halinde silmek,

d) Oda adına amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınmaz mal alınmasına veya satılmasına, taşınmazlar üzerine ipotek ve her türlü ayni hak tesisine ilişkin konularda genel kurulun onayını alarak Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Disiplin kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşmak üzere, yurt içinde en az beş yıl mesleğini icra etmiş olanlar arasından seçilir.

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen meslek mensuplan ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek bu Kanun ile belirlenmiş disiplin cezalannı vermek,

b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Birlik odalardan ve organlardan oluşur. Birliğin organları şunlardır;

a) Büyük Genel Kurul,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Denetleme Kurulu, ç) Yüksek Disiplin Kurulu.

Büyük Genel Kurul, odaların genel kurullarında seçilen temsilcilerden oluşur. Odaların genel kurullarında, Büyük Genel Kurulda odayı temsil etmek üzere, meslekte fiilen beş yılım doldurmuş üyeler arasından; yüz elli üyesi olan odalar beş, üç yüze kadar üyesi olanlar beş temsilciye ilaveten yüz elliden fazla her tam yetmiş beş üye için birer, üç yüzden fazla üyesi olanlar ise yedi temsilciye ilaveten üç yüzden fazla her tam üç yüz üye için birer üye, Büyük Genel Kurul temsilcisi ve aynı miktarda yedek temsilci seçilir. Büyük Genel Kurul, iki yılda bir defa kasım ayında toplanır. Olağan toplantı dışında, Büyük Genel Kurul temsilcilerinin üçte birinin veya Merkez Yönetim Kurulunun yazılı talebi ile olağanüstü de toplanır. ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcut temsilciler ile toplantı yapılır.

Büyük Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulunu ayrı ayrı ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar vermek,

b) Bütçeyi tasdik etmek,

c) Birliğin diğer organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

ç) Merkez Yönetim Kurulunca teklif olunan konuları müzakere etmek, karara bağlamak,

d) Birlik adına amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınmaz mal alınmasına veya satılmasına, taşınmazlar üzerine ipotek ve her türlü ayni hak tesisine karar vermek, bu konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik taslaklarını Bakanlığın görüşünü aldıktan sonra onaylamak,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu, Büyük Genel Kurulca seçilecek on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur ve on beş günde bir defa toplanır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Odaların çalışmalarının ve işlemlerinin düzenli olmasını sağlamak, takip etmek ve denetleterek aksaklıkları görülenlere ihtarda bulunarak gerektiğinde oda organları hakkında adli ve İdari makamlara bildirimde bulunmak,

b) Büyük Genel Kurulun toplanmasını sağlamak,

c) Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasına yönelik yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Bakanlığın görüşünü aldıktan sonra Büyük Genel Kurulun onayına sunmak, kabul edilenlerin Resmi Gazete'de yayımını sağlamak,

ç) Optisyenlik müesseselerinden sağlık hizmeti satın alacak bütün resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile anlaşmalar akdetmek, imzalanan protokollere uygun tip sözleşme metinlerini hazırlamak ve belirleyeceği bedel karşılığı optisyenlik müesseselerine dağıtmak,

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Denetleme Kurulu, Büyük Genel Kurulca seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Merkez Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkez Yönetim Kurulu bütçesinin uygulanması ile bütün iş ve işlemleri denetlemek,

b) Gelir ve giderleri, bunlara dair defterleri ve diğer evrakı incelemek ve yılda en az iki defa kasa sayımında bulunmak,

c) Yılda en az iki defa denetlemede bulunarak yürüttüğü görevlere ilişkin çalışmalar ile bütçe uygulamasını ve incelemesini ihtiva eden denetleme raporunu hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna ve toplandığında Büyük Genel Kurula sunmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun dağılması halinde Büyük Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek,

d) Odaları yetkisi çerçevesinde denetlemek,

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Yüksek Disiplin Kurulu, Büyük Genel Kurulca seçilecek dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Yüksek Disiplin Kurulu, oda disiplin kurullarından gelen evrakı ve kararları inceledikten sonra aynen veya düzelterek kabul ve tasdik edebilir. Mahallince verilen kararın uygun bulunmaması halinde, gerekçesiyle birlikte dosya ilgili disiplin kuruluna iade edilir. Oda disiplin kurulunun bu konuda vereceği ikinci karara itiraz üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek karara yeniden itiraz edilemez. Kurul kararında, karar aleyhine başvurulacak yasal yollar belirtilir.

Birliğin ve odaların organları üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak Yüksek Disiplin Kurulu ve oda disiplin kurulları üye tam sayısı ile toplanır.

Birlik ve odaların genel kurullarında seçilen organların üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam eder."

"Odalar ile Birliğin teşkili, faaliyetleri, organların görev ve yetkileri, toplantıları, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, mesleki yardımlaşma sandığının kuruluşu, mesleki sicil, idari ve mali denetime ilişkin bu Kanunda yer almayan hususlarda 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak giriş ve yıllık üye aidatı tutarları yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde onunu geçmemek üzere Birlik Büyük Genel Kurulu tarafından tespit edilir. Odaların topladığı aidatlar toplamının yüzde otuzu Birlik merkezi payı olarak oda yönetim kurullarınca Birlik hesabına gönderilir. Oda aidatlarının ve Birlik merkezi payının tahsilat usulleri yönetmelikle belirlenir."

MADDE 23- 5193 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Bu Kanun ve meslekle ilgili diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem ve davranışlarda bulunan veya Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına kınama, para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları uygulanır.

Kınama; mesleki tutum ve davranışlarında kusurlu sayıldığının meslek mensubuna yazıyla bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a) Mesleki faaliyetinde ortaya çıkan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde odaya bildirmemek,

b) Sağlık Meslekleri Kurulunca belirlenen mesleki etik ilkelerine aykırı fiil ve davranışlarda bulunmak,

c) Hastaya ve yakınlarına karşı taahhütlerini yerine getirmemek veya yanıltıcı bilgi vermek,

ç) Satışa arz edilen görmeye yardımcı tıbbi cihazların niteliği hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak,

d) Üyelik görev ve sorumlulukları ile ilgili yönetim kurulunca yapılan davet ve talebin gereğini, alman kararları mazeretsiz olarak yerine getirmemek.

Para cezası; fiilin işlendiği tarihteki yıllık üyelik aidatının beş katma kadar verilecek para cezasıdır. Para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a) Kendisine reçete gönderilmesini sağlamak üzere kişileri, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşuna veya tabibe yönlendirmek ya da buralardan kendi müesseselerine hasta yönlendirmek, bunlara aracılık etmek,

b) Organ seçimlerinin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve seçim sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymamak,

c) Oda denetçileri tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenilen üyelik sorumluluklarına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmemek, inceleme ve denetime engel olmak,

ç) Mesleki sırlar ile hastalara veya hizmet alıcılara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak.

Meslek icrasını durdurma; meslek icrasının bir ay veya bir yıl süreyle durdurulmasıdır. Para cezasıyla cezalandırılan meslek mensubunun üç yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde meslek icrasını bir ay durdurma cezası verilir. Bir ay süreyle meslek icrasını durdurma cezası verilen meslek mensubuna, üç yıl içinde para cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde meslek icrasını bir yıl süreli durdurma cezası verilir.

Disiplin cezasını gerektirecek tutum ve davranışta bulunduğu iddiasıyla şikayet edilen meslek mensubundan, oda yönetim kurulunca konu ile ilgili olarak en az on beş gün süre verilerek savunma istenir. Yapılan tebligata rağmen süresinde yazılı veya sözlü savunmasını yapmayan meslek mensubu, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Oda yönetim kurulu, şikayet dilekçesini ve savunmayı ekleriyle birlikte oda disiplin kuruluna sevk eder. Oda disiplin kurulu, gönderilen dosyaları üç ay içinde karara bağlar.

Oda disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazları Yüksek Disiplin Kurulu karara bağlar. Meslek icrasını durdurma kararlarına itiraz edilmese dahi karar, oda yönetim kurulunca Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir. Kesinleşen kınama ve para cezalarına dair kararlar ilgililerin kayıtlı olduğu odalarca, meslek icrasını durdurmaya dair kararlar Sağlık Bakanlığınca uygulanır.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezalan verilir."



MADDE 24- 5193 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve dokuz üyeli Birlik Merkez Yönetim Kurulunun, beş üyeli Yüksek Disiplin Kurulunun ve üç üyeli Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçer" ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 25- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"MADDE 57- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden iki milyon Türk lirasım geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Bu tarifeler her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlannca düzenlenecek, Bakanlık ve bağlı kuruluşlumun planlamalan çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşlan açabilme yetkisi veren lisanslar açık arttırma ile belirlenecek bedel karşılığında verilir. Lisans verilmesi ilgili faaliyet için gerekli olan izin veya ruhsat yerine geçmez. Lisans verilmesinin usul ve esaslan Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında tahsil edilen tutarlar ilgisine göre genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine; ikinci fıkrası kapsamında tahsil edilen tutarların %75'i Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine, %25'i ise genel bütçeye gelir kaydedilir."



MADDE 26- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda verilmesi gereken disiplin cezalan, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurullan ile disipline dair diğer hususlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanunun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek karar sonrası sözleşmenin feshedilmesi suretiyle uygulanır ve bu kişilerin memuriyet ile ilişikleri kesilir.

(2) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli istihdam edilenlerden 42 nci maddenin on ikinci fıkrası kapsamına girmeyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, brüt ücretinin 1/6 -1/4 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanır."



MADDE 27- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan "Uzman personel: II sağlık müdürlüklerinde" ibaresi "Uzman personel: İl sağlık müdürlükleri ve ilçe nüfusu yüz binin üzerindeki ilçe sağlık müdürlüklerinde" şeklinde değiştirilmiştir.



GEÇİCİ MADDE 1- (1) Eczaneler, ecza ticarethaneleri ve ruhsat veya izin sahipleri; uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaçlar hariç olmak üzere, 15/3/2025 tarihinden önce takip sistemine bildirim yaptıkları halde fiili stoklarında bulunmayan ilaçlara ait kayıtları veya fiili stoklarında bulunduğu halde takip sistemine bildirim yapmadıkları ilaçlara ait kayıtları, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde takip sistemi üzerinde gerekli bildirimleri yapmak suretiyle fiili duruma uygun hale getirir.

(2) Bu madde kapsamında uyumsuzlukların giderilmesi halinde eczaneler için 6197 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde, ecza ticarethaneleri için 984 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde ve ruhsat veya izin sahipleri için 1262 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanmaz.



MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.