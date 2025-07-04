Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarından 538 kişinin etkilendiğini açıkladı. Bu süreçte, yangınlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti ve 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin tedavisi halen devam ediyor. Türkiye genelinde yaşanan yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, özellikle yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Yangınlardan etkilenen vatandaşların tedavileri sağlık ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yangınlardan Etkilenenler ve Tedavi Süreci

538 kişi orman yangınlarından etkilendi.

orman yangınlarından etkilendi. 2 vatandaş hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bakan Memişoğlu'nun Açıklamaları

"Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum.

"Yangınların Nedenleri ve Önlemler

Bakan Memişoğlu, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna vurgu yaparak, "Dikkatli davranırsak, koruyuculuğu ön planda tutarsak yangınların da çıkmadan önlemini alırsak, dikkatli olursak azalacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yangınlarla mücadele eden tüm görevlilere kolaylıklar diledi ve en kısa sürede tüm yangınların söndürülmesi temennisinde bulundu.



