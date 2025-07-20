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İnternette sahte eskort ilanı vurgunu! 12 milyonluk operasyon

Denizli ve 5 ilde düzenlenen dev operasyonda, vatandaşları sahte eskort ilanlarıyla dolandıran çete çökertildi. Zanlılar, avukat kılığında korkutarak para aldı. Toplamda 12 milyon liralık vurgun ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:49, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:51
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İnternette sahte eskort ilanı vurgunu! 12 milyonluk operasyon

Denizli merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 4 Temmuz'da gözaltına alınan 9 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, örgüt yöneticileri ve üyelerini belirledikten sonra teknik ve fiziki takip sonucunda Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye illerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonun Detayları

  • Devam eden operasyon kapsamında 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.
  • Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u cezaevine gönderildi, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
  • Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 26'ya ulaştı.

Önceki Operasyonlar

  • 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli yakalanmıştı.
  • Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Zarar

  • Zanlıların, site üzerinden dolandırdıkları vatandaşları arayarak kendilerini "avukat" olarak tanıttıkları ve eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları tespit edildi.
  • Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı belirlendi.


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