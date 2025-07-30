MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, terör engelinin ortadan kaldırılmasıyla milletin kardeşliğinin pekişeceği ve Türkiye'nin milli hedeflerine daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleyeceği belirtildi. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kat edilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirildi. Ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edildi.

FETÖ ile Mücadele

FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alındı. İhanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulandı.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşüldü. Suriye hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edildi.

Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiği belirtildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticeleri değerlendirildi. Halihazırda ciddi kırılganlıklarla malul olan Orta Doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ile insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirildi. Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.



