YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlıyor.

Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecekler. Bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar ve tercih sürecine dair detaylar aşağıda yer almaktadır.

YKS Tercih Dönemi Başlangıcı ve Süreci

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi 1 Ağustos 'ta başlayacak.

tercih dönemi 'ta başlayacak. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecekler.

yapabilecekler. Tercih süreci 13 Ağustos'ta sona erecek.

Tercih Kılavuzu ve Rehberlik

Tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu , 30 Temmuz 'da yayımlanacak.

, 'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapacaklar.

Kılavuzun Yayınlanması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu , ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adayların, tercih işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamaları için kılavuzu dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tercih süresi boyunca yapılacak güncellemeleri ve duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.



