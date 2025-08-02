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Tunceli'de 1 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 14 gözaltı

Kentte, jandarma ekipleri tarafından yapılan Temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 11:46, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 11:46
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Tunceli'de 1 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 14 gözaltı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında Temmuz ayı boyunca 10 narkotik operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği ele geçirilirken, olaylarla bağlantısı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ayrıca 53 uyarıcı uyuşturucu sentetik hap, 20 kök kenevir , 8 kök skunk bitkisi, 65 gram skunk maddesi, 34 gram esrar, 5 gram metemfetamin ve 28 kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,

"Uyuşturucu ile mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda vatandaşlarımızın da duyarlı davranarak güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız tarafından uyuşturucu ile mücadelemiz, aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir"

denildi.

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