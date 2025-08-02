TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabı başladı

İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
İhracatta tarihi rekor
İhracatta tarihi rekor
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Ana sayfaHaberler Teknoloji

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabı başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025 kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası'nın 2. etabı, Yalova'da başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 13:06, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 13:11
Yazdır
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabı başladı

Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonanın 2. etap yarışmalarında, ilk etapta yarışan 32 pilottan sıralamaya giren 21 pilot, FPV sistemli yarış dronlarıyla mücadele ediyor.

Hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarısıyla değerlendirilecek yarışmacılardan birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. Dereceye giren pilotlar, uluslararası prestije sahip World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk etabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yalova'da 2. etabın başladığını belirten Saymaz, "TEKNOFEST'i dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yapan en önemli argümanlardan biri, milletimizin bu işe ilgi ve alaka duyması. Ciddi anlamda, kısa sürede ilgi ve alakanın zirveye ulaştığı, milyonlarca katılımın, yarışmacının başvurmasıyla aşikardır." diye konuştu.

Saymaz, TEKNOFEST'in başlangıçta teknolojinin toplumun kültüründe yer edinmesi hedefiyle yola çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok kısa sürede, hızlı bir şekilde, milletimiz bunu bekliyormuş gibi bir durumla karşılaştık. Bugün de TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın 2. etabını burada gerçekleştiriyoruz. Burada finale kalacak arkadaş, Türkiye'yi en iyi şekilde World Drone Cup'ta, İstanbul'da bizi temsil edecek. Bu, İstanbul için 2025 yılı için yeni bir başlangıç. İnşallah bundan sonra farklı şehirlerde, farklı yarışmaları icra ediyor olacağız."

Muhammet Saymaz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştirecekleri, 17-21 Eylül'de TEKNOFEST'in doğduğu yere, İstanbul Atatürk Havalimanı'na herkesi beklediklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz da ilk etap sıralama yarışlarında mücadele ettikten sonra 2. etaba katılmaya hak kazandığını dile getirerek, "Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

KKTC'deki yarışlarda birinci olan 29 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Ablak da 10 yıldır FPV sistemli yarış dronlarıyla ilgilendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her yıl yarışmaya katılıyorum. Bu yıl ilk etapta, birinci oldum. Burada da hedefim aynı başarıyı göstermek. Çünkü çok çalıştım. Burada biz milli teknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dronları kendimiz üretiyoruz, yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. TEKNOFEST'e teşekkür ederim. Hedefim, hayalim, milli teknolojiyi, kendimi geliştirmek, yeni şehirler ve ülkeler görmek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber