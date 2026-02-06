SGK Başkanı Değişti: Yunus Elitaş Yeni Başkan Olarak Atandı

Türkiye'nin sosyal güvenlik hafızası olan SGK'da bayrak değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/47 sayılı karar ile Yunus Elitaş, SGK Başkanı olarak görevlendirildi. Bu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi. Öte yandan kurumda uzun süredir görev yapan isimlerin bir kısmı farklı görevlere kaydırılırken, bazı üst düzey yöneticilerle de yollar ayrıldı.

Yunus Elitaş Kimdir? Kariyeri ve Özgeçmişi

SGK Başkanlığı görevine getirilen Yunus Elitaş, kamu maliyesi ve denetim alanında geniş bir tecrübeye sahiptir.

Doğum Yeri ve Eğitimi: 1982 yılında Ankara'da doğan Elitaş, aslen Aksaraylıdır. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mesleki Kariyeri: Kariyerine 2004 yılında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak başlamış, ardından 2007'de Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne geçmiştir.

Üst Düzey Görevleri: 2013-2015 yılları arasında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yapmış, ABD'de South Florida Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlamıştır.

Bürokrasi Basamakları: 2019 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne atanmış, Aralık 2021'de ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

SGK'da Görevden Alınan İsimler ve Kadro Değişimi

Yeni başkan atamasıyla eş zamanlı olarak kurumun yönetim kademesinde de önemli değişiklikler yapıldı.

Görevden Alma: 2026/45 sayılı karar ile SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alınmıştır.

Görev Yeri Değişenler: Eski SGK Başkanı Raci Kaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atanmıştır.

Diğer Atamalar: SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine Rıfat Koray Köprülüoğlu atanmıştır.