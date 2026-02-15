SGK Hitap Programında 25 Yıl % 100 Doldu İbaresi Neyi İfade Etmektedir?

Soru : Merhaba. Ben 17.12.1997 yılında özel dershanede sigortalı olarak işe başladım.24.09.2014 de Milli Eğitim Bakanlığında devlet memuru olarak öğretmenliğe başladım. Şu an toplam 7094 prim günüm var. E devlet te 4c emeklilik şartları kısmında 25 yıl yüzde yüz doldu diyor. Ben şu an emekliliği 4 c lı olarak hak ettim mi? 9000 prim günü doldurmak gerekiyor mu? Teşekkür ederim.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk statüsünde hizmetleri olmayan, bu tarihten sonra ilk defa memur statüsünde göreve başlamış kişiler 5510 sayılı Kanun kapsamında memur statüsünde sayılırlar (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 ( c ), Geçici Madde 4).

Ancak, bu tarihten önce işçi, esnaf statüsünde hizmetleri olanlar ise sadece emeklilik hizmet süresi ve yaş koşulları açısından 5434 sayılı Kanun kapsamında olurlar ve bu durumda olanlardan kadınlar 20, erkekler de 25 yıl hizmet yılına tabi olurlar (5434 sayılı Kanun Madde 39, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2). Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf statüsünde hizmetleri olup da yine 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde göreve başlayanlar için ise 7438 sayılı Kanuna göre EYT kapsamına dahil edilir ve emeklilik için yaş şartı aranmaz.

Memur emekliliğinde sigortalılık süresi uygulanmaz, emekli olmak istenilen tarihteki toplam hizmet esas alınır. Bu bilgiler doğru olarak Kurumların SGK HİTAP kaydında görünür.

Memurlar emeklilik bilgilerini öğrenmek için yoğun olarak E-devlet SGK HİTAP programından faydalanmakta, bazı durumlarda da Kurumlarından bilgi alabilmektedirler.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, memur emekliliğinde sigortalılık süresi değil, toplam hizmet üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir, dolayısıyla sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz.

Özetle,

Sigortalılık başlangıç tarihinin, memur emekliliğini etkisi bulunmaz.

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcına göre öne çekilmez

Sigortalılık süresine göre emeklilik şartları işçi statüsünde emekli olacak kişiler için geçerli olmaya devam etmektedir.

Konuyla ilgili ve HİTAP konularıyla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimizi ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1071164/

https://www.memurlar.net/haber/1035481/

https://www.memurlar.net/haber/1024106/

https://www.memurlar.net/haber/1019949/

https://www.memurlar.net/haber/1109821/

https://www.memurlar.net/haber/1105528/

https://www.memurlar.net/haber/1099561/

https://www.memurlar.net/haber/1094693/

https://www.memurlar.net/haber/1090858/

https://www.memurlar.net/haber/1154749/

https://www.memurlar.net/haber/952140/

https://www.memurlar.net/haber/955541/

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz:

Hizmet sürenizin 7094 gün olduğunu ancak, SGK HİTAP kaydında yine 25 yıl % 100 dolmuş olduğu bilgisinin olduğunu belirtmektesiniz.

Bu bilginin, sizin ilk göreve başladığınız tarih olan 17/12/1997 tarihinden günümüze kadar olan sürenin, yani 25 yıllık sürenin tamamlandığı bilgisi yönünde olduğunu,

Ancak, bu bilginin sizin için geçerli olamayacağını, zira memur statüsünden emeklilik için mutlaka SGK primleri ödenmiş şekilde 25 yıl hizmet (9000) gün şartının tamamlanmış olması gerektiğini,

Söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, memur statüsünden emekliğiniz için 1997 yılında sigortalı olarak çalışmalarınız olduğu için EYT kapsamında yaş şartı aranmadan işçi, memurluk, varsa borçlanılan süreler toplamının mutlaka 25 yıl (9000 gün) olması şartını taşımanız olması gerektiğini belirtebiliriz.