CHP, Uşak Belediye başkanını ihraç edip etmemeyi tartışıyor
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den istifa etmemesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği iddia ediliyor
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den istifa etmemesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği iddialarına CHP'den yanıt geldi. Partiden yapılan açıklamada konunun bugün yapılacak olan MYK toplantısında geniş kapsamlı ele alınacağı vurgulanarak; "Bir adli süreç netleşsin önce konuşulur sonra genel başkanın dediği gibi parti üzerine düşeni yapar. Ama bu görüntüler kabul edilemez" denildi.
Kulislere yansıyan bilgilerde gözaltındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den istifa etmemesi halinde bugünkü MYK toplantısında alınacak kararla ihraç edileceği öne sürüldü.