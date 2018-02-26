MEB, yönetici atama taslağını yayınlayıp görüş topladı, sonra ne oldu?

MEB, 26 Ocak 2018'de, yönetici atama taslağı için görüş toplamaya başlamıştı.

Yapılan açıklamada "taslakta yer alan düzenlemelerle ilgili belirtilecek olumsuz görüşlere yönelik mutlaka öneri de getirilmesi, amacımızın karşılanması açısından önem arz etmektedir." denilmişti.

Tüm paydaşlar, https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?983 adresinden MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak, 26.01.2018 tarihinden 15.02.2018 tarihine kadar görüş bildirildi.

Ancak toplanan görüşlerin ne olduğuna dair bir açıklama yapılmaksızın 23 Şubat 2018 tarihinde yönetici atama takvimi yayınlandı. Bu takvime göre, Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin başvurular, Ek-1 Form üzerinden, 7 ila 12 Mart tarihleri arasında alınacak.

Şimdi, tüm paydaşlar Şubat ayı başında toplanan görüşlere ne olduğunu merak ediyor.

MEB, görüşlerini aldığı tüm paydaşlara saygı adına bu konuda bir açıklama yapmalıdır.