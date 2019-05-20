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MEB: Matematik ortak ders, her öğrenci almak zorunda

MEB'ten yapılan açıklamada, "Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda" denildi
 20 Mayıs 2019 18:42
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MEB: Matematik ortak ders, her öğrenci almak zorunda

MEB'ten yapılan açıklamada, "Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda. 12. sınıfta ise Matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve Matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır.Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matemetikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır.12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkanı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz " denildi.
NTV
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