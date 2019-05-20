'Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net
|20 Mayıs 2019 18:49
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da tanıtımını yaptığı, liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin paylaşımda bulundu.
Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını vurgulayan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." açıklamasını yaptı.
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