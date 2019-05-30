1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Personelini tokatlayan patron gözaltına alındı

Beşiktaş'ta ayağa kalmaması üzerine personelini darp eden işyeri sahibi polis tarafından gözaltına alındı
 30 Mayıs 2019 12:28
Yazdır
Personelini tokatlayan patron gözaltına alındı

Beşiktaş'ta ayağa kalmaması üzerine personelini darp eden işyeri sahibi polis tarafından gözaltına alındı

Olay, Nisan ayında Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi. "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı.

''TEHDİTLER SAVURDU''

Gaye Akıl'ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, "Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım" diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

DARP RAPORU ALDI, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patronunun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Ş.'nin çalışanlarının bulunduğu masaya gelip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve köşeye kıstırdığı Gaye Akıl'a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor. Daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevkedileceği belirtildi.


Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı kamerada
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baraj'da Orman Müdürlüğü ekibinin sürücüsünün cesedi bulundu
30 Mayıs 2019 11:43		 Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
30 Mayıs 2019 10:35
'İlgezdi'nin korumaları işçileri darp etti' iddiası
30 Mayıs 2019 10:24		 Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
30 Mayıs 2019 10:10
Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
30 Mayıs 2019 09:44		 Hamile çocukları saklayan 18 doktora dava
30 Mayıs 2019 09:26
12 seçim kurulu başkanı ifade verdi
30 Mayıs 2019 06:41		 Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın
29 Mayıs 2019 23:23
Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
29 Mayıs 2019 23:13		 Yol verme tartışmasında polisin burnunu kırdılar
29 Mayıs 2019 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Çeyrek altın ne kadar13:01 - Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanına FETÖ'den beraat12:50 - 'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil'12:38 - FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması12:36 - Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı12:28 - Personelini tokatlayan patron gözaltına alındı12:25 - Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti12:21 - 'Teknolojiyle donatılacak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'12:19 - Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu12:08 - 'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi
12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - İstifa eden meslek kuruluşu yöneticileri göreve dönemeyecek11:54 - Aile bakanı: 3 bin 271 okul ziyaret edildi11:53 - Atalay Demirci'nin Bylock'çu kayın biraderine 15 yıla kadar hapis istemi11:43 - Baraj'da Orman Müdürlüğü ekibinin sürücüsünün cesedi bulundu11:32 - Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası 'silah' sayıldı11:30 - Etna yanardağı aktif duruma geçti11:23 - Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir? Elenenler Ne Yapmalı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Ek dersler cuma günü ödenecek
Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
Sayıştay, 26 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açın kapıyı 3
turgut özal 2
Tokat'a gitmek gerek 2
abdullah şevki 5
Her yemeğe kaşar peynir koyma merakı 3
masumiyet 2
Vatan sana canım feda 4
herkes her şeyin farkında kimse hiç bir şeyi yanlışlıkla yapmadı 4
fütürist 2
arapça ile namaz kılmanın islam'a aykırı olduğu iddiası 1
SON İLANLAR
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam