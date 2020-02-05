1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabiha Gökçen'deki kazada uçak 3'e bölündü, bir kişi öldü

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Sağlık Bakanı Koca, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
 05 Şubat 2020 23:08
Yazdır
Sabiha Gökçen'deki kazada uçak 3'e bölündü, bir kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak kazasıyla ilgili hastanelere erken dönemde sevk edilen yaralı sayısının 157 kişi olduğunu ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Van'da yaşanan çığ faciasının ardından kente gelerek hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgililerden bilgi aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki hastaları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bugün yaşanan felaket nedeniyle Bakan Soylu ile birlikte hem olay yerinde hem de hastaları ziyaret etmek üzere geldiklerini belirterek, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Şu an yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 oldu. Bu 75 kişiden hastanelerimizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret ettik. Bu 47 hastamızın ise yoğum bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusudur. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın durumu ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlamaktadır. Onun dışında genel olarak bütün hastalarımızın genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir ağır hastamızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün 5, bugün de 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

"Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim"

Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'daki kazayla ilgili bilgi vererek, "İstanbul'da da farklı bir kaza oldu. Bununla ilgili de yakın takipteyiz. Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen yaralı sayımız 157 kişi oldu. Bunun için de ameliyatını planladığımız 1 hastamız oldu. 2 hastamız için de müdahalesi planlamaktadır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden 2 hastamız söz konusu. Bu üç hastamız için genel durumlarının iyi olduğunu, durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. 157 hasta içerisinde durumu ağır olan bir hastamız söz konusu değil. Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bütün sağlık ekibinin baştan itibaren fedakar ve özveri içerisinde çalıştığını dile getiren Koca, "Van'da 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı. Sahaya erken dönemde 119 ambulans sevk edilmiş oldu. Hem hastanelerimizde teknik donanım ve fiziki şartlar hem de genel olarak hekim kadrosu ile hastanelerimiz bu anlamda yetkin bir şekilde erken dönemde müdahaleleri yapma konusunda yeterli oldu. Fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Uçağın pistten çıkış anı kamerada Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı Pistten çıkan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı Ulaştırma Bakanı: Uçakta 177 yolcu vardı, can kaybı yok Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Şubat 2020 00:02		 Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
06 Şubat 2020 00:02
11'i jandarma personeli olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 23:58		 Kurasız hacca gitmek mümkün mü?
05 Şubat 2020 23:28
Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla görüştü
05 Şubat 2020 23:18		 Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması
05 Şubat 2020 22:28
TBMM'de AK Parti ile CHP arasında 'İSMEK' tartışması
05 Şubat 2020 21:14		 TBMM, erken paydos etti
05 Şubat 2020 21:09
İstanbul Valisi: Hastanelere 139 yaralı taşıdık
05 Şubat 2020 21:05		 Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
05 Şubat 2020 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı00:02 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı00:02 - 6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı23:58 - 11'i jandarma personeli olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti23:53 - 'Konut alırken banyoyu değil kalitesini sorgulayın'23:48 - Asker eğlencesi için yol kapatan magandalara ceza yağdı23:43 - Başkan Yardımcısı'nın makam aracına haciz geldi23:38 - Gaziantep'te sınav jokerlerine operasyon: 11 gözaltı23:33 - İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti
23:28 - Kurasız hacca gitmek mümkün mü?23:23 - Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi23:18 - Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla görüştü23:10 - Hakkari'de el bombasının patladı: 1 askerimiz şehit oldu23:08 - Sabiha Gökçen'deki kazada uçak 3'e bölündü, bir kişi öldü23:03 - 61 maddelik torba kanunun değerlendirilmesi22:58 - Kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı22:53 - Sosyal medyada kişisel veriyi ifşa etmek suç
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı
6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.02.2020 uçağın pistten çıkması 1
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 3
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 2
dizi önermek 3
kına yakmak 2
El eceliyle ölmek 1
8341 8342 8343 8344 1
kızılay 1
kulak misafiri 4
pringles 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam