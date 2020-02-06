Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu 17 aylık Ervanur

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında 3 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Uçakta bulunan en küçük iki yolcudan biri ise 17 aylık Ervanur Soydaş'tı.

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Yakınlarından alınan bilgilere göre annesi Semanur Soydaş ile yolculuk yapan 17 aylık Ervanur Soydaş, kazanın ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Annesi Semanur Soydaş ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Minik Ervanur'un kazanın etkisiyle başını çarptığını ve ayağında incinme olduğunu belirten yakını Büşranur Kırlı, durumunun iyi olduğunu söyledi.