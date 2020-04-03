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Ücretli öğretmen ve usta öğretici kararı, Resmi Gazetede

Ücretli öğretmenler, usta öğreticilere, Covid-19 nedeniyle idari tatil kararının alındığı günlerde ek ders ödenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
 03 Nisan 2020 02:27
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Ücretli öğretmen ve usta öğretici kararı, Resmi Gazetede

Ücretli öğretmenler, usta öğreticilere, Covid-19 nedeniyle idari tatil kararının alındığı günlerde ek ders ödenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı:

Resmi Gazete- 3 Nisan 2020- Sayı : 31088

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2347
Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
2 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlannın tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.
(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."
MADDE 2- Bu Karar, 23/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Değişikliğin atıfta bulunduğu ilgili madde:

Ders ücreti karşılığında görevlendirme
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

Memurlar.Net - Özel

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