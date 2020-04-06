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Öğretmenler öğrencilerin EBA TV ayarlarını yapmak için köy köy dolaşıyor

Iğdır'da oluşturulan 20 kişilik öğretmen grubu, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, öğrencilere uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen öğrencilerin televizyon frekans ayarlarını yapmak ve dersler hakkında bilgi vermek için köylere gidiyor
 06 Nisan 2020 14:34
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Öğretmenler öğrencilerin EBA TV ayarlarını yapmak için köy köy dolaşıyor

- Iğdır'da görevlendirilen 20 öğretmen, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını izlemekte sorun yaşayan öğrencilerin dersleri izleyebilmesi için televizyon frekans ayarlarını yapmak amacıyla köy köy dolaşıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında öğrenimlerini TRT ve EBA TV üzerinden sürdüren bazı öğrencilerin yayınları izlemekte sorun yaşaması üzerine, bilgisayar ve rehber öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik öğretmen grubu oluşturuldu.

Kent merkezi, ilçe ve köyleri gezen öğretmenler, yayınları izlemekte sorun yaşayan öğrencilerin evine 2'şer kişilik ekipler halinde giderek öncelikle televizyonlarının frekans ayarını yapıyor.

Yayın sorunu yaşayan öğrencilerin talebiyle belirtilen adrese giden öğretmenler, televizyondaki eğitim programının akışı hakkında bilgi verdikleri öğrencilerin uzaktan eğitimlerini kesintisiz sürdürmesi için çaba gösteriyor. Öğretmenler köylerdeki ev ziyaretlerinde maske ve eldiven takıp öğrencilere dersler hakkında bilgi veriyor.

65 yaş ve üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine girmeyip bu evlerdeki öğrencilerin sorunlarını telefon görüşmesiyle gidermeye çalışan öğretmenler, ziyaret ettikleri öğrenci ve ailelerini Kovid-19'dan korunma yolları hakkında da bilgilendiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve öğrencilerin, sorunlarını televizyon tamircisi yerine öğretmenler ile iletişim kurarak çözmesini amaçlayan gruptaki öğretmenler, ziyaretleri sırasında karşılaştıkları öğrencileri ve ailelerine moral de vermeye çalışıyor.

Görevli öğretmenlerden Mahmut Argın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün her saatinde öğrencilerin eğitim almalarının aksamaması için çalıştıklarını söyledi.

Ekibin Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulduğunu belirten Argın, "Rehber öğretmenlerden oluşturulan ekiplerle evlere giderek televizyon ayarlarını yapıp öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, herhangi bir sorun yaşadığında kendi öğretmenlerine bildirmeleriyle birlikte okul müdürleri aracılığıyla bizlere ulaşıyorlar." dedi.

- "Bundan sonra derslerimi takip edebileceğim"

Evinde EBA TV'yi izleyemediği için sıkıntı yaşayan öğrencilerden Muhammed Hasan Aydemir, sorunu öğretmenlerine bildirdiğini ve eve gelen ekibin gerekli ayarlamaları yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Televizyondan EBA TV'ye giremiyordum, sadece telefondan dersleri takip edebiliyorum. Okulumdaki öğretmenime bilgi verdim, öğretmenim de iletişime geçerek öğretmenlerimizi evimize gönderdi. Şu anda evimizdeki televizyonda gereken ayarlar yapıldı, bundan sonra derslerimi takip edebileceğim. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim."

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Anadolu Ajansı
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