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İçişleri'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek"
 12 Nisan 2020 20:58
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İçişleri'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı, "Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı daha önce açıklandığı üzere bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı daha önce açıklandığı üzere bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir. Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

Covid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Covid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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