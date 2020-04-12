İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etmeli miydi?
Sokağa çıkma kararındaki yanlış uygulamadan dolayı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi yanlış bulunuyor.
|12 Nisan 2020 22:14
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan 2020 tarihinde saat 21:30'da duyurulan sokağa çıkma yasağı kararının, yanlış bir şekilde uygulamaya konulmasından dolayı bu akşam istifa etti.
Soylu yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üstüne aldığını belirtti ve "Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın." dedi.
Ancak sosyal medyada uygulanan anketler, uygulanan hatalı olduğu kabul edilmekle birlikte Süleyman Soylu'nun istifasının yanlış olduğu belirtiliyor.
Memurlar.net'teki anket için tıklayın.
Twitter'daki anket için tıklayın.
Facebook'taki anket için tıklayın.
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