İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etmeli miydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan 2020 tarihinde saat 21:30'da duyurulan sokağa çıkma yasağı kararının, yanlış bir şekilde uygulamaya konulmasından dolayı bu akşam istifa etti.

Soylu yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üstüne aldığını belirtti ve "Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın." dedi.

Ancak sosyal medyada uygulanan anketler, uygulanan hatalı olduğu kabul edilmekle birlikte Süleyman Soylu'nun istifasının yanlış olduğu belirtiliyor.

Memurlar.net'teki anket için tıklayın.

Twitter'daki anket için tıklayın.

Facebook'taki anket için tıklayın.