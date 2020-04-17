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Ercüment Ovalı: Yanlış anlaşıldım, biz ilaç bulmadık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan, COVID-19 tedavisinde kullanılabileceğini söylediği ve bilim insanlarınca tartışılan Dornaz alfa ilacı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
 17 Nisan 2020 16:38
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Ercüment Ovalı: Yanlış anlaşıldım, biz ilaç bulmadık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüsünün sebep olduğu COVID-19'un tedavisi için uzun süredir araştırmalar yapıyor ve bu süreci sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Son olarak yaptığı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" paylaşımı ise büyük tepki topladı ve bu ilacın tedaviye uygun olup olmayacağı bilim insanlarınca tartışıldı.

Ovalı, bu tartışmalar neticesinde yaptığı ilaç paylaşımına yeni açıklamalar getirdi.

İŞTE OVALI'NIN AÇIKLAMASI.

Dornaz Alfa ve Covid19 tweetime yönelik açıklamamdır:

"*16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.

*Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.

*Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.

*Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir.
Saygılarımla."

Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Memurlar.Net
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