Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SERT CEVAP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı sosyal medyadan attığı bir twit'le herkesi heyecanlandıran Prof. Ercüment Ovalı'ya sert tepki gösterdi. Bakan Koca şunları söyledi

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir firmanın patentli ilacıdır. Cümlelerimi seçerek kullanıyorum. Türkiyede ruhsatlı bir ilaç."

"Akciğer sorunu olan hastalara uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Covid-19'la ilgili laboratuvar ve klinik çalışmalar var biliyoruz."

"Biz hem aşı hem de tedavi ile ilgili, üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. İlgili merkeze de aşı ve tedavi ile ilgili bir çalışmanız varsa, 23 Mart'ta projelendirin bize başvurun dedik. Bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. 23 Mart'ta bize cevap verilebilirdi."

"Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanmaz. Biz insanlara faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Ama yayın ve araştırmanın nasıl yapılacağı da bilinir. 23 Mart'ta bize cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejiktir. Sosyal medya üzerinden bu iş olmaz".

"Uluslararası bir firmanın ilacıyla böyle umutlar tüketilerek yapılmaz."

ERCÜMENT OVALI NE DEMİŞTİ?

Dün sosyal medyadan bir açıklama yapan Ercüment Ovalı şunları söylemişti.

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. AZAP NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Azap ilaçla ilgili olarak "Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum" demişti.

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