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1 milyon takipçisi olan fenomenin hesabı askıya alındı

Hatay'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz (17), Instagram hesabının kapatılmasıyla şoke oldu. Bir milyonu aşkın takipçisi olan Duymaz, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
 07 Haziran 2020 15:25
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1 milyon takipçisi olan fenomenin hesabı askıya alındı

Hatay, Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. Yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

EVİ TADİLATA ALINDI

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, ziyaret ettikleri, ilçe tanıtımına katkı sunan Taha Duymaz'ın evini tadilata aldırdı. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Sayın, Taha'nın mesleğini geliştirmesi için maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Taha Duymaz ile birlikte aynı evde kalan 12 kardeşin olduğu ailenin evinin tadilat ve restorasyon işlerinin yapılmasına başlandı.

'YILLARIM ELİMDEN ALINDI'

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Bir milyonu aşkın takipçisi olan hesabının kapatılması üzerine bir video çeken Duymaz, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin" dedi.
DHA
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