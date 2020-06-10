Resmi yazışmalar için 24 bölümlük eğitim videoları hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı, Resmi Yazışma yönetmeliğindeki değişiklikleri açıklamalar için hem kılavuz yayımladı hem de 24 bölümlük eğitim videoları hazırladı.
|10 Haziran 2020 10:53
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Cumhurbaşkanlığı, Resmi Yazışma yönetmeliğindeki değişiklikleri açıklamalar için hem kılavuz yayımladı hem de 24 bölümlük eğitim videoları hazırladı.
Kılavuz için tıklayınız.
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