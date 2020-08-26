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89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2020-2021 akademik yılı lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
 26 Ağustos 2020 14:00
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89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2020-2021 akademik yılı lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.

Bazı yükseköğretim kurumları tarafından yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarına ilişkin ilanlar yayımlanmaya başlanmıştır.

Bir kısım üniversite ise tarihleri ilan etmiş ama henüz başvurular başlamamıştır.

Toplamda 59 üniversite yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı için ilana çıktı.

Yayımlanan yüksek lisans ve doktora ilanları için TIKLAYINIZ

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