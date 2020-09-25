Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon yayınında "Radikal Selefi derneklerin silahlandığını" iddia etmesinin ardından bildiklerini anlatmak üzere davet edildi.

'Cübbeli' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda, Türkiye'deki selefi derneklerin silahlandığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söylemişti: "2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Dört defa silahlanmayı engelleyin iç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman taraflarında çatışmaya hazırlanıyorlar. Barut gibi. İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tehdit ediyorlar."

Daha sonra Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü 'Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' demişti.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, bugün bilgisine başvurulan Cübbeli Ahmet'in emniyete hiçbir derneğin ismnini vermediği belirtiliyor.