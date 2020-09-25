1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi

Önce "2 bin selefi dernek silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet, daha sonra "Emniyet beni çağırırsa 150 dernek ismi veririm" demişti. Bugün bilgisine başvurulan Cübbeli Ahmet'in hiçbir derneğin ismini vermediği belirtiliyor.
 25 Eylül 2020 20:39
+Aa- Yazdır
Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon yayınında "Radikal Selefi derneklerin silahlandığını" iddia etmesinin ardından bildiklerini anlatmak üzere davet edildi.

'Cübbeli' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda, Türkiye'deki selefi derneklerin silahlandığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söylemişti: "2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Dört defa silahlanmayı engelleyin iç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman taraflarında çatışmaya hazırlanıyorlar. Barut gibi. İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tehdit ediyorlar."

Daha sonra Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü 'Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' demişti.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, bugün bilgisine başvurulan Cübbeli Ahmet'in emniyete hiçbir derneğin ismnini vermediği belirtiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan, Pelosi'ye kınama
25 Eylül 2020 19:15		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Pelosi Türkiye'ye karşı önyargılı bir siyasetçi
25 Eylül 2020 18:49
Kılıçdaroğlu'ndan, Orhan Sarıbal ve Sezgin Tanrıkulu'na yeni görev
25 Eylül 2020 18:26		 'Gençlerin zekası, petrol ve doğalgazdan daha değerli'
25 Eylül 2020 18:02
İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! 'Koray Aydın bu hatanın bedelini ödemeli'
25 Eylül 2020 17:57		 İletişim Başkanı Altun'dan Pelosi'ye tepki
25 Eylül 2020 17:21
Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması
25 Eylül 2020 16:53		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı
25 Eylül 2020 14:22
Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak parası yok
25 Eylül 2020 13:58		 HDP'den, Kobani soruşturmaları açıklaması
25 Eylül 2020 13:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - İstanbul İl Sağlık Müdürü hastane doluluk oranını açıkladı20:39 - Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi20:31 - Emekli öğretmen cinayetinde 2 kişi tutuklandı20:18 - Ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu20:03 - Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız20:00 - Yeni vaka sayısı 1700'ün altına indi
19:56 - Bakan Koca: Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde kademeli geçişi görüşecek19:49 - Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti19:41 - Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var... Maske, mesafe, temizlik19:36 - Bakan Selçuk devreye girdi, 'otizmli müzik dehası' güzel sanatları birincilikle kazandı19:27 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi19:23 - 'Yeni Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesi'
19:15 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Pelosi'ye kınama19:02 - Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 13 kişi tutuklandı18:56 - Meteorolojiden il il sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı18:53 - Bilim Kurulu üyesi: Grip ve zatürre aşısı korumaz18:52 - Ankara ve İstanbul'da tedbirler işe yaradı, vaka sayısı düştü
18:49 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Pelosi Türkiye'ye karşı önyargılı bir siyasetçi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
Diyanet, 5 bin personel alacak
MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
'Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasetin dışında kalacak'
Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 7
havaların soğumaya başlaması 4
believer 2
maskov87 2
karınca duası 1
erendiz 1
sevda noyan'a atatürk'e hakaretten takipsizlik 1
Roberto Bautista Agut 1
düğün ve nikahlara katılmayın 3
amerikan traşı 5
SON İLANLAR
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin Personel Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam