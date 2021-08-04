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DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün en az Eylül ayının sonuna kadar korona virüs (Covid-19) aşılarının ek dozlarının uygulanmasını erteleme çağrısında bulunduğunu duyurdu. Ghebreyesus, "Küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten kullanmış olan ülkelerin, aşıların daha da fazlasını kullanmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.
04 Ağustos 2021 19:09
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DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), aşılara yönelik artan talep nedeniyle Covid-19 aşılarının ek dozları için erteleme çağrısı geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, DSÖ'nün en az Eylül ayının sonuna kadar Covid-19 aşılarının ek dozlarının uygulanmasını erteleme çağrısında bulunduğunu ve bu kararın her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unun aşılanmasını sağlamak için olduğunu kaydetti. Ghebreyesus, "Tüm hükümetlerin, vatandaşlarını Covid-19'un Delta mutasyonundan koruma endişesini anlıyorum. Fakat küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten kullanmış olan ülkelerin, aşıların daha da fazlasını kullanmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Aşıların çoğunluğunun yüksek gelirli ülkeler yerine, düşük gelirli ülkelere gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Genel Direktörü Ghebreyesus, "Aşıların çoğunluğunun yüksek gelirli ülkelere gitmesinden, çoğunun düşük gelirli ülkelere gitmesine acil bir geri dönüşe ihtiyacımız var" dedi.

Covid-19 aşılarının ek dozlarına olan talep giderek artıyor

DSÖ tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek gelirli ülkelerin geçtiğimiz Mayıs ayında her 100 kişiye yaklaşık 50 doz uyguladığı ve bu sayının o zamandan bu yana 2 katına çıktığı aktarılmıştı. Ayrıca bazı ülkeler ek dozları kullanmaya başlamış ve bu durum Covid-19 aşılarının ek dozlarına yönelik talebin artmasına daha da artmasına neden olmuştu.

Almanya hükümeti geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı savunmasız insanlara Eylül ayında ek doz Covid-19 aşısı sunmaya başlayacağını duyurmuştu. Buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüksek risk altında olduğu düşünülen tüm Covid-19'a karşı tam aşılı kişilere, 2. aşı dozunun uygulanmasından 3 ay ve yüksek risk altında olmayan vatandaşlar için ise 6 ay sonrasında ek doz aşıları sağlamaya başlayacak.
İhlas Haber Ajansı
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