8 Kamu Kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
|17 Eylül 2021 17:00
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Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak Son başvuru tarihi 21 eylül 2021
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak
HSK 10 personel alacak
HSK 10 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 4 ila 8 Ekim tarihleri arasında alınacak.
HSK ilanı detayları için tıklayınız
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 eylül 2021
Mersin BŞB ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE GİRMİŞ OLDUĞUMUZ İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
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|13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
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