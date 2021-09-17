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8 Kamu Kurumu 236 personel almak için ilana çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Bilim, Süleyman Demirel, Gaziantep ve Pamukkale Üniversiteleri çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
17 Eylül 2021 17:00
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8 Kamu Kurumu 236 personel almak için ilana çıktı

Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak Son başvuru tarihi 21 eylül 2021

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021

Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak

HSK 10 personel alacak

HSK 10 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 4 ila 8 Ekim tarihleri arasında alınacak.

HSK ilanı detayları için tıklayınız

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 eylül 2021

Mersin BŞB ilanı detayları için tıklayınız

DAHA ÖNCE GİRMİŞ OLDUĞUMUZ İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Memurlar.Net
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