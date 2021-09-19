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4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji, Tarım Bakanlığı ve HSK çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
19 Eylül 2021 09:22
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4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak. Başvurular 21 ila 30 eylül 2021 arası yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz 118 işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığından: Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İlan detayı için tıklayınız.

HSK 10 personel alacak

HSK 10 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 4 ila 8 Ekim tarihleri arasında alınacak.

HSK ilanı detayları için tıklayınız

Bakan Pakdemirli duyurdu:Meteoroloji Genel Müdürlüğüne toplamda 100 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosunun açıldığını ifade etti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Müdürlükte çalıştırılmak üzere yeni kadro açıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır. Göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Açılan kadrolara ilişkin ayrıntıların Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

DAHA ÖNCE GİRİLEN PERSONEL ALIM İLANLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

8 Kamu Kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Memurlar.Net
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