4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
|19 Eylül 2021 09:22
|+Aa- Yazdır
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak. Başvurular 21 ila 30 eylül 2021 arası yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz 118 işçi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığından: Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)
2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
HSK 10 personel alacak
HSK 10 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 4 ila 8 Ekim tarihleri arasında alınacak.
HSK ilanı detayları için tıklayınızBakan Pakdemirli duyurdu:Meteoroloji Genel Müdürlüğüne toplamda 100 kişi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosunun açıldığını ifade etti.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Müdürlükte çalıştırılmak üzere yeni kadro açıldığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır. Göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Açılan kadrolara ilişkin ayrıntıların Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.
DAHA ÖNCE GİRİLEN PERSONEL ALIM İLANLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...8 Kamu Kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
19 Eylül 2021 00:03
|Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz 118 işçi alacak
18 Eylül 2021 11:06
|8 Kamu Kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
17 Eylül 2021 17:00
|13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
16 Eylül 2021 11:00
|2021 KPSS A grubu adayları için yol haritası
16 Eylül 2021 10:00
|2021 KPSS'de sadece bir soruda düzeltme yapıldı.
16 Eylül 2021 09:46
|KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Eylül 2021 13:55
|GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?
15 Eylül 2021 12:27
|4 Üniversite toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
14 Eylül 2021 10:38
|Araştırma üniversitesinden kişiye özel öğretim görevlisi ilanı!
13 Eylül 2021 16:00