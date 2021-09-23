7 Kamu Kurumu 121 personel almak için ilana çıktı
TÜİK, ÖSYM, Dil Tarih Yüksek Kurumu ve birçok üniversite personel alım ilanı yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 4 personel alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ekim 2021
TÜİK ilanı detayları için tıklayınız
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi, Eğitmen Fen Bilimleri, 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 eylül 2021
Tekirdağ ilanı detayları için tıklayınız
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ekim 2021
Uludağ Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 9 İşçi Alacak
Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumuna istihdam edilmek üzere aşağıdaki listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli 9 işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021
Dil Tarih Yüksek Kurumu ilanı detayları için tıklayınız
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 3 (Üç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021
ÖSYM uzman yardımcısı alımı ilanı detayları için tıklayınız
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021
Adıyaman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
DAHA ÖNCE GİRİLEN PERSONEL ALIM İLANLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ7 Kamu Kurumu toplamda 222 personel almak için ilana çıktı