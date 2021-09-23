7 Kamu Kurumu 121 personel almak için ilana çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 4 personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ekim 2021

TÜİK ilanı detayları için tıklayınız

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 4 İşçi Alacak

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi, Eğitmen Fen Bilimleri, 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 eylül 2021

Tekirdağ ilanı detayları için tıklayınız

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ekim 2021

Uludağ Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 9 İşçi Alacak

Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumuna istihdam edilmek üzere aşağıdaki listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli 9 işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021

Dil Tarih Yüksek Kurumu ilanı detayları için tıklayınız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 3 (Üç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021

ÖSYM uzman yardımcısı alımı ilanı detayları için tıklayınız

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021

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Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

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