9 Kamu Kurumu toplamda 672 personel almak için ilana çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Sahil Güvenlik, Meteoroloj, Ticaret Bakanlığı ve birçok üniversite personel alım ilanı yayımladı.
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Ticaret Bakanlığı İlanı detayları için tıklayınız
İstanbul Personel Yönetim Aş. 66 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 66 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2021
İstanbul Personel Yönetiş AŞ ilanı için tıklayınız
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ekim 2021
Gaziantep Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Tarım ve Orman Bakanı'ndan personel alımı açıklaması
Bakan Pakdemirli, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum' dedi.
"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Forumu'nda, Türk dünyası ile 'Meteoroloji Birliği' kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Meteorolojide, gelişen teknolojimizin yanında insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem veriyoruz. Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 12 personel alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 12 personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ekim 2021
ÇSGB ilanı detayları için tıklayınız
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021
Adıyaman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ekim 2021
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak. Başvurular 21 ila 30 eylül 2021 arası yapılacak
HSK 10 personel alacak
HSK 10 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 4 ila 8 Ekim tarihleri arasında alınacak.
HSK ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ7 Kamu Kurumu 121 personel almak için ilana çıktı