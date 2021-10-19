4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Başvurular1 ila 15 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 60 personel alacak
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 60 personel alacak. Son başvuru tarihi 2 kasım 2021
Samsun Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 kasım 2021
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 66 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ekim 2021
Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı