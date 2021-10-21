5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Dış İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları ve 3 üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 200 personel alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 200 personel alacak. Son başvuru tarihi 4 kasım 2021
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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 kasım 2021
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 kasım 2021
Hacı Bayram Veli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 7 kasım 2021
DHMİ ilanı detayları için tıklayınız
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 12 bilişim personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
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DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı