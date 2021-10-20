5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
Çalışma Bakanlığı, Merkez Bankası, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli 10 personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) sözlü sınav sonuçlarına göre 10 sözleşmeli personel istihdam edecek. Son başvuru tarihi 12 kasım 2021
TİHEK ilanı detayları için tıklayınız
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı detayları için tıklayınız
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı ilanı detayları için tıklayınız
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÇSGB ilanı detayları için tıklayınız
Merkez Bankası 52 mühendis ve teknisyen almak için ilana çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mühendis ve Teknisyen almak için ilana çıktı
İlana başvurular 8 Ekim ila 1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.
Merkez Bankası ilanı detayları için tıklayınız4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı