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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 08:07
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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalarda, 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları endişe unsuru olarak gündemdeki yerini korurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Dün, küresel pay piyasalarında yavaşladığı görülen yükseliş eğilimi sonrası Asya borsaları ve küresel endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltan etkenlerin başında geliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporunda ülkede ekonomik faaliyetin ılımlı seviyede büyüdüğünü bildirdi. Raporda, bazı Fed bölgelerinin tedarik zinciri sıkıntıları, iş gücü eksiklikleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına dair belirsizlik nedeniyle büyüme hızının bu dönem yavaşladığı aktarıldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67 ile 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bu yüzde 1,65 üzerinde kalıcılık göstermesi de risk algısını artırıyor.

Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak 1.785 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı 84,1 dolar, bakırın libresi 4,75 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi ise üç günlük düşüş eğiliminin ardından yeni günde 93,6 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının ardından dün 67 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, şu sıralarda 65 bin dolar civarında bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçları arasında öne çıkan Tesla oldu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, yıllık yüzde 389 artışla 1,6 milyar dolara, geliri ise yüzde 57 yükselişle 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, veri gündeminin zayıf olması ile bugün başlayacak ve iki gün sürecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gündemin odağına yerleşti.

Enerji konusunda yaşanan sorunlarla birlikte Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ise risk algısını artıran gelişmeler olarak öne çıktı. İngiltere artan vaka sayılarına karşın tekrar kapanmaya gitmeyeceğini duyururken, Doğu Avrupa ülkelerinde ise düşük aşılama oranı sebebiyle kısıtlamalar tekrar gündeme geldi.

Dün, açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 2,3 artarak beklentileri aşarken, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 0,3 yükseldi. Veriler sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1653 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne karışık seyirle başladığı görülüyor.

Asya'da artan Kovid-19 vakaları sonrası Singapur kısıtlamaları tekrar uygulamaya koyarken, Çin'de emlak devi Evergrande'ye ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yaklaşık 3 haftadır işleme kapalı olan Evergrande'nin hisseleri bugün açılışla birlikte yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

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Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,58, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,77 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde dalgalı bir seyir izlendi. Banka hisselerindeki alıcılı seyre karşın ulaştırma hisselerindeki değer kaybı BIST 100 endeksinin yukarı yönlü hareketini törpülese de endeks günü yüzde 0,21 artışla 1.432,80 puandan tamamlayarak yükselişini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,95 azalışla 9,2132'ye gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,2550 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ayrıca Tüketici Güven Endeksi ve yurt dışında ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu aktardı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, ekim ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

#Küresel piyasalar# Piyasalar
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