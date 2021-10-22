10 Kamu Kurumu toplamda 355 personel almak için ilana çıktı
6 Belediye, 3 Üniversite ve Özelleştirme idaresi Başkanlığı çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 78 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 78 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 ekim 2021
Muğla BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Antalya Büyükşehir Belediyesi 45 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büro İşçisi, 45 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 ekim 2021
Antalya BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
Özelleştirme İdaresi ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Pursaklar Belediyesi 13 İşçi Alacak
Ankara Pursaklar Belediyesi, 13 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Pursaklar Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sıhhi Tesisatçı, 3 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 ekim 2021
Aydın BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Aydın Kartuğ Sağlık ve Sosyal Hizmetler 10 İşçi Alacak
Aydın Karpuzlu Belediyesi, Kartuğ Sağlık ve Sosyal Hizmetler, 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 ekim 2021
Karpuzlu Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Ataşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi, Biyokimya Uzmanı, 7 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 kasım 2021
Ataşehir Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 kasım 2021
Yıldız Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 148 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 kasım 2021
Harran Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 2 Eczacı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 2 Eczacı alacak. Son başvuru tarihi 5 kasım 2021
Adnan Menderes Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı