4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
KOSGEB, Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ekim 2021
Marmara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ekim 2021
Gümüşhane Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 17 personel alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 ekim 2021
Akraba Toplulukları Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız
KOSGEB, sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
KOSGEB, sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 12 kasım 2021
KOSGEB ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...10 Kamu Kurumu toplamda 355 personel almak için ilana çıktı