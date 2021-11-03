5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
BDDK ve 4 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
BDDK, Uzman Yardımcısı 153 personel alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Marmara Üniversitesi 94 İşçi Alacak
Marmara Üniversitesi, 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacak. Son başvuru tarihi 8 kasım 2021
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Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 50 personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 50 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2021
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Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ekim 2021
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Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ekim 2021
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Daha önce yayımlanan ilanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı