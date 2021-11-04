3 Üniversite toplamda 143 personel almak için ilana çıktı
Ankara Hacı Bayram Veli, Hacettepe ve Bartın Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 08:20
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 sözleşmeli personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 kasım 2021
Hacı Bayram Veli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 kasım 2021
Bartın Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı 59 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Hacettepe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz7 Kamu Kurumu toplamda 436 personel almak için ilana çıktı
Bu Habere Tepkiniz
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor
Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
Şimdi ailece eğlenme zamanı
https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti
AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu
Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı
2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 95 soruyu doğru cevaplayan adayın 11 doğru yanıtının optik okuyucu tarafından hatalı okunduğu ortaya çıktı.
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 yıldır aynı görevi yürüten İl Mahalli İdareler Müdürünün görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ilgilinin görevinden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığından dolayı işlemi iptal etmiştir.
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 10 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.