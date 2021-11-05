6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2021
İTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2021
Trabzon Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 sözleşmeli personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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