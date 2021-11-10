5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
KDK ilanı detayları için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
SEDDK, 15 uzman yardımcısı alacak
SEDDK, Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 15 (onbeş) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
SEDDK ilanı detayları için tıklayınız
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Mustafa Kemal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 kasım 2021
Gebze Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz6 Üniversite 205 personel almak için ilana çıktı