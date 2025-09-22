Sürekli Su İçiyor Ama Yine De Susuz Mu Hissediyorsunuz?

Ancak fazla elektrolit alımının da riskleri olduğunun altı çiziliyor. Fazla sodyum yüksek tansiyona, fazla potasyum ise kalp ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilerin takviye kullanmadan önce doktora danışmaları gerektiği belirtiliyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.